İkinci yarının sonlarına doğru Gaziantep takımı büyük bir baskı kurdu üzerimizde. Oyuncu değişikleriyle o baskıyı savuşturarak iyi bir galibiyet aldık. Deplasmanda alınan bu 3 puan bizim için çok önemli. Bu puanları ilerisi için de çok çok önemli. Eksiklerimize rağmen takımımızdan memnunuz, Gerekli takviyeleri yaptıktan sonra da daha iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.