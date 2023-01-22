DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi ve Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ve Uğur Çiftçi flörtüne de değindi. İşte o sözler...
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Çalımbay, ligde 3 puana çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Avrupa, lig ve kupa aynı anda oynamak zor oluyor. Avrupa ve kupada iyi gidiyorduk ama bunu lige yansıtamıyorduk. Ligin ikinci yarısına başlarken buradaki tek hedefimiz galibiyetti. Başka bir düşüncemiz yoktu. Oyunun başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Maç içerisinde yakaladığımız pozisyonları atabilseydik çok rahat bir galibiyet olacaktı.