Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba ile İstanbul takımlarının ilgilendiği iddia edilmişti.
Dia Saba transfer kararını verdi! Yeni adresi...
Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba'nın yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Sivas'ta gösterdiği performansla İstanbul ekiplerinin dikkatini çeken tecrübeli yıldızla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 20:14
İsrailli oyuncunun adı son olarak Beşiktaş ile anıldı. Ancak siyah-beyazlıların oyuncuya dair bir tasarrufu bulunmuyor.
aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'ın öğrendiği bilgilere göre 30 yaşındaki yıldız, futbol kariyerine Dubai takımlarında devam etmek istiyor.