Dia Saba transfer kararını verdi! Yeni adresi...

Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba'nın yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Sivas'ta gösterdiği performansla İstanbul ekiplerinin dikkatini çeken tecrübeli yıldızla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)