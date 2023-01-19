Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin, "Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok." dedi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, puan ve puanlar almak istediklerini belirtti.

Çalımbay, ligde puan cetvelinde iyi bir konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimizde yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Onun için de yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor." diye konuştu.

Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğuna işaret eden Çalımbay, ekip olarak araştırmalarının sürdüğünü, bir iki transfer yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor maçı sonrasında ligdeki Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Galatasaray'la ilgili 'yok şunu yaptı, bunu yaptı' diye bir şey söylemedim, söylemem de mümkün değil. Bir tek Galatasaray değil, hiçbir takıma söylemiyorum. Onun için de yani Galatasaray taraftarı, camiası sakın böyle bir şey düşünmesin. Bizden hiçbir türlü saygısızlık gelmez, aksine sevgi, saygı gelir." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Çalımbay, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim acil planda forvete ihtiyacımız var, yönetim onun farkında. Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa tabii bir tane daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyoruz. Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok."

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiklerini anımsatan Çalımbay, ikinci kez kupayı kazanmayı arzuladıklarını vurguladı.

ANTRENMAN

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana düz koşuyla başlayan futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri yaptı.

Gruplar halinde kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Bir kreşin öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi.