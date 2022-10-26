UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında yarın CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.