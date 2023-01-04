Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bütün eksikliklerine ve Galatasaray maçında yaşanan olaylara rağmen Konyaspor deplasmanında puan almalarının kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konya deplasmanın çok zor olacağını bildiklerini ifade eden Rıza Çalımbay, "Dünya Kupası arasında da çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa ile deplasmanda 3 puan aldık. Arkasından oynadığımız olaylı Galatasaray maçında da bize göre orada da puanımız vardı. 1 veya 3 puan kesin vardı. Sonra da zor bir deplasmana geldik. Konya takımı çok iyi bir takım. Bu maçın zor olacağını biliyorduk, çok eksiğimiz vardı. Maçın devre arasında Gradel'i çıkarmak istedik çıkmadı. Onun da sakatlığı vardı ama 5 dakika oynatıp onu da çıkarttık. Bütün bu eksikliklere, hafta içi yaşadığımız olaylara rağmen buradan puan çıkarmak bizim için bir avantaj tabii ki. Şimdi kalan son maçımız, bizim için final gibi bir maçlardan birisi Kayserispor maçı. Onu da iyi bir şekilde kapatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün birçok pozisyon oldu, penaltı pozisyonları oldu, fauller oldu hakem soğukkanlılıkla maçı yönetti. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.