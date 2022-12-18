Sivasspor'da Rıza Çalımbay konuştu!

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, gündeme dair konuştu. Çalımbay, "Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz, geçtiğimiz sezon da buna benzer bir durumdaydık. Sonra çok büyük bir çıkış yaparak, ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu sene de hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götüreceğiz. Mart ayına kadar Avrupa'da maçımız yok. Mart ayında oynayacağımız maçlar bizim için final niteliğinde olacak. Sadece Avrupa'yı düşünmemiz için bizim ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor." dedi.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 14:09