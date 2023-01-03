Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynanan maç sonrası açıklanan VAR kayıtları hakkında konuştu. İşte Çalımbay'ın o sözler... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynanan maç sonrası açıklanan VAR kayıtları hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük! Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor! Bunları konuşmaya bile gerek yok!

VAR kayıtlarını boşuna dinledik. Muslera'nın içeride olduğunu, Nelsson'un direği tuttuğunu biz kulübeden gördük. Göz göre göre puanımız gitti. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Bir bilen varsa, golün neden sayılmadığını bilen varsa söylesin bana. Bu Sivasspor maçına yapılmış bir haksızlık.

Bu maçta bu pozisyondan sonra 2 tane oyuncumuz sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına eksik gelmemizi sağladı. Şiddetle puana ihtiyacımız varken 1 puan belki de 3 puanımız gidiyor. Yazık gerçekten.

Burada hiçbir şey yok. Yok işte, bir kez daha görüyoruz. Olan Sivasspor'a oldu."