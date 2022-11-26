Demir Grup Sivasspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da baladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar ardından dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Antalya Belek kampında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Avrupa kuplarında çok iyi şeyler yaptık, grubu lider tamamladık. Mart ayına kadar Avrupa maçı yok ama onun dışında hem lig hem de Türkiye Kupası maçları başlayacak. Onun için buradaki eksikleri gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız. Eksiklerimiz ve bundan önceki maçlarımızda yaptığımız hatalarımız var. Bunları gidermek için çok iyi bir zaman oldu. Bu zamanı da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tüm takıma görev vereceğiz. Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇIMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Transferlerle ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, şunları söyledi: "Şimdi transferi konuşmanın zamanı değil. Oynayacağımız çok önemli 4 maçımız var. Bu 4 maçın 3'ü deplasman. Sadece Galatasaray ile sahamızda oynayacağız. Bu maçların hepsi çok önemli. Transfer arayışımız var. Oyuncu almak için ne gerekiyorsa yapacağız ama şu anki tek düşüncemiz 4 maçımız. Transfer konusu daha sonra. Ligde ne kadar rahat olursak, Avrupa da o kadar rahat maç oynarız."

"DÜNYA KUPASI ZAMANLA DAHA HEYECANLI OLACAKTIR"

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, kimin kimi yeneceğinin belli olmadığını söyledi. Dünya Kupası zamanının değişik olduğunu söyleyen Çalımbay, "Kimse Dünya Kupası'na odaklanamıyor. Taraftarlar da dahil buna. İlk defa bu aylarda kupa oynanıyor ancak zamanla çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum" dedi.