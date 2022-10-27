SİVASSPOR CLUJ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR CLUJ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Romanya Ligi ekiplerinden Cluj ile kozlarını paylaşacak. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Cluj'u ağırlayacak. Müsabakada Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 12:40