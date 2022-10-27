SİVASSPOR CLUJ - CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Romanya Ligi ekiplerinden Cluj'u ağırlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Rıza Çalımbay ve öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabakada Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 19:13