Sivasspor 3-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Sivasspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, Dia Saba, Mustapha Yatabare ve Hakan Arslan kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 21:51