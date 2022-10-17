Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım maça, Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Saba, N'jie, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Savicevic, Campuzano, Sainz, Görkem, Kuwas ve Bajic 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0 ile Sivasspor oldu.
Kırmızı beyazlıların galibiyet golleri, 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan'dan geldi.
Bu sonuçla Sivasspor, 10 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanla 14. sırada kaldı.