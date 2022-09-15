Cluj maçı öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu!

UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, deplasmanda Cluj'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Yiğidolar, bir açıklama yaptı ve formaların bulunduğu malzeme sandığının havaalanında kaybolması sebebiyle UEFA'dan izin aldıklarını ve alternatif formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 19:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 20:09