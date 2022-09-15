UEFA Konferans Ligi'nde Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak temsilcimiz Sivasspor, forma sandığının havalimanında kaybolduğunu açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Cluj maçına alternatif formalarla çıkacak.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır.
İŞTE SİVASSPOR'UN SAHAYA ÇIKTIĞI FORMA