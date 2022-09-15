UEFA Konferans Ligi G Grubu 2. maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor deplasmanda Rumen ekibi CFR Cluj'la karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlılar bu mücadeleden 3 puanla ayrılıp ilk galibiyetini almak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
CFR CLUJ SİVASSPOR İLK 11'LER
Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petrila, Janga
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Musa, Saiba, Gradel, Angielski.
CFR CLUJ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cluj - Sivasspor arasında oynanan maç saat 19.45'te başladı. Mücadele TV 8.5'ta canlı yayınlanıyor.