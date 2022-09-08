UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor ile Slavia Prag zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Slavia Prag maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
SİVASPOR - SLAVIA PRAG MAÇININ İLK 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, N'Jie, Saba, Gradel, James
Slavia Prag: Mandous, Holes, Ousou, Masopust, Olayinka, Usor, Doudera, Sevcik, Traore, Kacharaba, Jurasek