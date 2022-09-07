Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi
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YKS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI | YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - YKS boş kontenjan kılavuzu
e-DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU SORGULAMA | Gencizbiz GSB KYK Yurt başvurusu sorgulama ekranı - Yurt başvuru sonuçları 2022
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