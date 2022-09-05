Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile sahasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 17:28
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Slavia Prag maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.