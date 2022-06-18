Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Orta saha ve hücum hattını güçlendirmek isteyen kırmızı beyazlı ekip, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen iki oyuncu Salih Uçan ve Güven Yalçın için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

Gelecek sezon yeniden üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor, kadrosunu güçlendirme konusunda bir hayli iddialı. Şimdiye kadar sağ bek için sadece Murat Paluli'yi kadrosuna katan Kırmızı-Beyazlılar, orta saha için de Badou Ndiaye ile hayli yol kat etmiş, fakat transfer sonuçsuz kalmıştı. Yiğido, şimdi ise Beşiktaş 'ın iki yıldızını gözüne kestirdi. Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan ile golcü Güven Yalçın, Sivas'ın radarına girdi.

İMKANLAR ZORLANACAK

Sivas, özellikle Salih'i orta alanda çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile bir türlü anlaşamayan Güven de Yiğido'nun çok istediği isimlerden biri. Gelen son haberlere göre Yiğido, önümüzdeki günlerde ilk temasları sağlayacak. Sivas'ın, iki futbolcu için imkanları zorlayacağı öğrenildi.