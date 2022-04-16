Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor - Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Sivasspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.