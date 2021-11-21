Sivasspor'un galibiyet hasreti! Tam 57 gündür...
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 57 gündür 3 puan alamıyor. İşte detaylar...
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 57 gündür kazanamıyor.
Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu sezonun 7. haftasında oynanan Karagümrük maçında 4-0'lık skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 maçın 2'sini kaybederken, 4'ünden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.
Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:
- Beşiktaş-Sivasspor: 2-1
- Sivasspor-Antalyaspor: 2-2
- Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
- Altay-Sivasspor: 1-1
- Sivasspor-Giresunspor: 0-0
- Başakşehir-Sivasspor: 2-1
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