21 Kasım 2021, Pazar

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Sivasspor'un galibiyet hasreti! Tam 57 gündür...

Sivasspor’un galibiyet hasreti
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 57 gündür 3 puan alamıyor. İşte detaylar...

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 57 gündür kazanamıyor.
Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu sezonun 7. haftasında oynanan Karagümrük maçında 4-0'lık skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 maçın 2'sini kaybederken, 4'ünden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:

- Beşiktaş-Sivasspor: 2-1
- Sivasspor-Antalyaspor: 2-2
- Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
- Altay-Sivasspor: 1-1
- Sivasspor-Giresunspor: 0-0
- Başakşehir-Sivasspor: 2-1

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