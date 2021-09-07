Son dakika spor haberi: Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Süper Lig 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kele maç yaptı.
Antrenmanda yeni transfer Fredrik Ulvestad de yer aldı.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
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