Son dakika spor haberi: Sivasspor Fredrik Ulvestad transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Norveçli oyuncu, kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sivasspor, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

Demir Grup Sivasspor'umuz, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas'a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Haziran 1992'de Norveç'in Alesund kasabasında dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK alt yapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen sporcumuz son olarak Çin Süper Lig'inde Qingdao forması giydi.

Fredrik Ulvestad, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.

Ulvestad'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.

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