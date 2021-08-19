20 Ağustos 2021, Cuma

SİVASSPOR

Yiğido Kopenhag karşısında! İşte Sivasspor-Kopenhag maçının muhtemel 11'leri

Yiğido Kopenhag karşısında! İşte Çalımbay’ın ilk 11’i
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Sivasspor sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Yiğido, Danimarka devini de yenip rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor. İşte Sivasspor-Kopenhag maçının muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlıyor. TRT Spor'dan yayınlanacak önemli maç, saat 21.00'de başlayacak. Yiğidolar, ikinci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla yenerek 3. tura yükseldi. 3. turda; deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi D.Batum'la Sivas'ta 1-1 berabere kalarak play-off'a kaldı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı süren Aaron ve Henrique oynayamayacak.

KOPENHAG FORMUNDA DEĞİL

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktörlüğünü 51 yaşındaki Jess Thorup'un yaptığı Kopenhag, 3. turda Bulgar ekibi Lokomotiv Plovdiv'i eledi. 13 kez Danimarka Ligi, 8 defa da Danimarka kupa şampiyonluğu yaşayan mavi-beyazlılar, 5 haftası geride kalan Danimarka liginde 11 puanla 3. Sırada yer alıyor. Takımda 3'er golle oynayan 10 numara Biel ve golcü Wind'in dışında 3'er asistle oynayan orta saha Falk ile sol bek Kristiansen takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, UĞUR, KORAY, AHMET, CANER, COFİE, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE, JAMES

KOPENHAG: GRABARA, DİKS, BOİLESEN, KRİSTANSEN, STAGE, ZECA, BİEL, WİND, KHOTCHOLAVA, DARAMY, FALK

'KIRAN KIRANA GEÇECEK'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak. Mutlaka gol atmalıyız" yorumunda bulundu.

RAKİBİ ÇÖZDÜK

Rıza Çalımbay'la birlikte basın toplantısına çıkan 28 yaşındaki Nijeryalı golcü Leke James, Kopenhag dersini iyi çalıştıklarını söyledi. James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

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