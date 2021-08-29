Sivasspor Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da zorlu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Samba, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Leke James

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ

Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.

VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik edecek.

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