29 Ağustos 2021, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor 2 - 2 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği maç gol düellosuna sahne oldu. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un golleri; Dimitris Gutas'tan gelirken, Göztepe'nin sayıları ise Halil Akbunar ve Beykan Şimşek'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

İlk iki haftada galibiyetle tanışamayan takımların karşı karşıya geldiği mücadelede yine kazanan olmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Sivasspor'un golleri 11 ve 66. dakikada Dimitrus Gudas'tan geldi.

İzmir ekibi Göztepe'nin gollerini ise 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek kaydetti.

Sivasspor'da 70. dakikada Kayode kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor ile Göztepe 2-2 berabere kalarak 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

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