Sivasspor maçı: Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden biri olan Sivasspor, Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Danimarka ekibi ile deplasmanda oynayacak olan Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasıdna maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Sivassspor, Kophenhag'a konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

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