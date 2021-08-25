26 Ağustos 2021, Perşembe

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Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Kopenhag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Sivasspor ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Sivasspor, ilk maçta Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka Parken Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Sivassspor, Kopenhag'a konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

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