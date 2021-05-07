Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'ın gözü rekorda!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasnda Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Yiğodalar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmak için sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamak için sahaya çıkacak.



Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde bu sezon oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 58 puan toplayan Sivasspor, cumartesi günü evindeki Başakşehir müsabakasıyla yenilmezlik serisini 17 maça yükseltmenin peşinde. Kırmızı-beyazlı ekip bunu başarması halinde Rıza Çalımbay da kariyer rekorunu kırmış olacak.



Çalımbay, 2005'te Beşiktaş'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.



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