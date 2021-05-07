07 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'ın gözü rekorda!

Rıza Çalımbay'ın gözü rekorda!
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasnda Demir Grup ile Medipol karşılaşacak. Yiğodalar'da teknik direktör Rıza , kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmak için sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen DG 'da Teknik Direktör Rıza , kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamak için sahaya çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında Medipol 'i ağırlayacak. Ligde bu sezon oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 58 puan toplayan Sivasspor, cumartesi günü evindeki Başakşehir müsabakasıyla yenilmezlik serisini 17 maça yükseltmenin peşinde. Kırmızı-beyazlı ekip bunu başarması halinde da kariyer rekorunu kırmış olacak.

Çalımbay, 2005'te 'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

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