Sivasspor Kopenhag maçı ilk 11'ler belli oldu | UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sivasspor ve Kopenhag'ın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi Sivasspor ve Kopenhag'ın ilk 11'leri belli oldu.
SİVASSPOR - KOPENHAG 11'LERİ
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Azubuike, Max Gradel, Kayode, Leke James
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind.
SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin görev yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası