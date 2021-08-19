20 Ağustos 2021, Cuma

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Sivasspor Kopenhag maçı ilk 11'ler belli oldu | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Sivasspor-Kopenhag | İlk 11’ler belli oldu
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sivasspor ve Kopenhag'ın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi Sivasspor ve Kopenhag'ın ilk 11'leri belli oldu.

SİVASSPOR - KOPENHAG 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Azubuike, Max Gradel, Kayode, Leke James

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin görev yapacak.

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