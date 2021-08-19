UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Yiğido, Danimarka devini de yenip rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Sivasspor - Kopenhag maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - KOPENHAG 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Azubuike, Max Gradel, Kayode, Leke James

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag maçı saat 21:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

KOPENHAG FORMUNDA DEĞİL

Teknik direktörlüğünü 51 yaşındaki Jess Thorup'un yaptığı Kopenhag, 3. turda Bulgar ekibi Lokomotiv Plovdiv'i eledi. 13 kez Danimarka Ligi, 8 defa da Danimarka kupa şampiyonluğu yaşayan mavi-beyazlılar, 5 haftası geride kalan Danimarka liginde 11 puanla 3. Sırada yer alıyor. Takımda 3'er golle oynayan 10 numara Biel ve golcü Wind'in dışında 3'er asistle oynayan orta saha Falk ile sol bek Kristiansen takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

'KIRAN KIRANA GEÇECEK'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak. Mutlaka gol atmalıyız" yorumunda bulundu.

RAKİBİ ÇÖZDÜK

Rıza Çalımbay'la birlikte basın toplantısına çıkan 28 yaşındaki Nijeryalı golcü Leke James, Kopenhag dersini iyi çalıştıklarını söyledi. James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

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