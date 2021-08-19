20 Ağustos 2021, Cuma

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay Sivasspor Kopenhag maçı sonunda konuştu: Bu neticeyi hak etmedik

Rıza Çalımbay: Bu neticeyi hak etmedik
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Sivasspor UEFA Konferans Ligi ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag ile karşılaştı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bu neticeyi hak etmedik, arkadaşlarımızın yaptığı mücadele müthişti. Her türlü riski alarak maçı hiç bırakmadık." ifadelerini kullandı.

"ORADA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

İkinci turdan ümitli olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçın ikinci yarısı Danimarka'da oynanacak, turdan kopmadık." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Yiğido’nun serisi sona erdi! Umutlar Danimarka’ya taşındı Yiğido'nun serisi sona erdi! Umutlar Danimarka'ya taşındı
Rıza Çalımbay: Bu neticeyi hak etmedik Rıza Çalımbay: Bu neticeyi hak etmedik
Çalımbay: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok Çalımbay: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör