Rıza Çalımbay Sivasspor Kopenhag maçı sonunda konuştu: Bu neticeyi hak etmedik
Sivasspor UEFA Konferans Ligi ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag ile karşılaştı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bu neticeyi hak etmedik, arkadaşlarımızın yaptığı mücadele müthişti. Her türlü riski alarak maçı hiç bırakmadık." ifadelerini kullandı.
"ORADA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"
İkinci turdan ümitli olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef son vuruşları yapamadık. Danimarka'da galibiyet için oynayacağız. Orada iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Burada iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçın ikinci yarısı Danimarka'da oynanacak, turdan kopmadık." dedi.
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