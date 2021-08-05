UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'ye konuk oluyor. Dinamo Batumi - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden bulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Sivasspor ile Dinamo Batumi karşı karşıya geliyor. İşte Dinamo Batumi - Sivasspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

DINAMO BATUMI - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Batumi - Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

DINAMO BATUMI - SİVASSPOR İLK 11'LER

Dinamo Batumi: Kupatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Koray, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan, Sefa, Kayode, Yatabare

RIZA ÇALIMBAY'IN 19. AVRUPA MACERASI!

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 19. sınavına çıktı.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 18 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona virüse yakalandığından dolayı kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

DİĞER

SİVASSPOR HABERLERİ