29 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Sivasspor - Petrocub CANLI | (Sivasspor - Petrocub canlı anlatım)

Sivasspor - Petrocub | CANLI
KONFERANS LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor. Yiğidolar rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor - Petrocub mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - PETROCUB İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros

SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Petrocub maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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