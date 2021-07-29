Sivasspor - Petrocub CANLI | (Sivasspor - Petrocub canlı anlatım)
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor. Yiğidolar rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor - Petrocub mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Sivasspor, Petrocub'ı konuk ediyor. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - PETROCUB İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet, Hakan, Fajr, Jorge Felix, Sefa, Pedro Henrique, Kayode
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros
SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Petrocub maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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