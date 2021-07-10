Son dakika spor haberi: Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt şoku!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da, Erdoğan Yeşilyurt şoku yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcunun, sakatlığından dolayı ameliyat olduğu ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt, geçirdiği sakatlık sonrası Kayseri'de ameliyat edildi. Erdoğan Yeşilyurt, diz artroskopisi ameliyatı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, futbolcumuzun 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına; üç hafta sonra koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Erdoğan, yaklaşık beş hafta sonra ise sahalara dönmesinin beklendiğini belirtti. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."
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