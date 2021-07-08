08 Temmuz 2021, Perşembe
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Olarenwaju Kayode, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampa katıldı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 kez formamızı giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulüp ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Olarenwaju Kayode'yi yeniden aramızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtir, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
Son dakika transfer haberi: Sivasspor Olarenwaju Kayode için Shakhtar Donetsk ile yeniden anlaştı!
DG Sivasspor, golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi yeniden kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Yiğidolar'a gelen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Kayode'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı. | Son dakika spor haberleri
Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Sivasspor'a gelen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Olarenwaju Kayode'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.
Olarenwaju Kayode, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampa katıldı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 kez formamızı giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulüp ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Olarenwaju Kayode'yi yeniden aramızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtir, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
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