05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Sivasspor’da kaleci Samassa dönemi sona eriyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kalecisi Samassa ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Samassa geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir performans sergiledi.
DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren kaleci Mamadou Samassa ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan kaleci Mamadou Samassa başarılı bir grafik çizmişti. Ancak bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11'de görev aldı. Samassa ayrıca 2 bin 72 dakika sahada kaldı. Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa'nın ülkesinde tatilde olduğu da öğrenildi.
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