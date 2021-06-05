05 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Sivasspor’da kaleci Samassa dönemi sona eriyor!

Sivasspor’da kaleci Samassa takımdan ayrılıyor
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Spor Toto ekiplerinden 'un kalecisi Samassa ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Samassa geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir performans sergiledi.

'da sözleşmesi sona eren kaleci ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 2019-2020 sezonunda 'a transfer olan kaleci Mamadou Samassa başarılı bir grafik çizmişti. Ancak bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında. Teknik Direktör 'ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor'da ve olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11'de görev aldı. Samassa ayrıca 2 bin 72 dakika sahada kaldı. Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa'nın ülkesinde tatilde olduğu da öğrenildi.
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