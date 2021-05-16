16 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Sivasspor’un gözü kulağı kupa finalinde

Sivasspor’un gözü kulağı kupa finalinde
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

Spor Toto 'de yükselişe geçen ve ligi 5. sırada tamamlayan 'da hedef Avrupa Kupası katılım biletini almak. Yiğidolar, ’nı 'ın kazanması halinde, gelecek sezon ’nde yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

DG 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile tamamladı. 'nı 'ın kazanması halinde Sivasspor, gelecek sezon 'nde yer alacak.

Sivasspor, 'in son haftasında evinde 'yı yendi ve müthiş çıkışını sezonu 5. sırada bitirerek tamamladı. Teknik Direktör 'ın ekibi son 19 maçını kaybetmedi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile sonlandırdı. Beşiktaş ile arasında Salı günü oynanacak Ziraat 'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

SİVASSPOR'UN GÖZÜ SALI GÜNÜ OYNANACAK MAÇTA!

Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanırsa, Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Sivasspor, gelecek sezon Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Play-Off'unu , UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu ve Konferans Ligi için 2. ön eleme turunu da Sivasspor oynayacak. Aksi takdirde kupayı Antalyaspor kazanırsa, Akdeniz ekibi Türkiye'yi Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsil etme şansını ede edecek.

MECNUN OTYAKMAZ, "GÖNLÜMÜZ BEŞİKTAŞ'TAN YANA" DEMİŞTİ

Başkanı 'da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, "Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum" demişti.
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