11 Mayıs 2021, Salı
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İŞTE O AÇIKLAMALAR
İki takım için de zor bir maç. Fenerbahçe istim üstünde, bir hedefleri var. Bizim de hedefimiz var, ligi 5.sırada bitirmek istiyoruz. Maçın zor olacağını biliyoruz. 5-6 eksiğimiz var, bunu da belirtmek istiyorum ama oynayacaklara da güvenim tam.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde Rıza Çalımbay: Beşiktaş kimliğim...
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beşiktaş tarihine en çok forma giyen, en çok şampiyonluk yaşayan isimlerdenim. Beni bilen biliyor. Benim bir sorumluluğum var, ona göre hareket ediyorum" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
İki takım için de zor bir maç. Fenerbahçe istim üstünde, bir hedefleri var. Bizim de hedefimiz var, ligi 5.sırada bitirmek istiyoruz. Maçın zor olacağını biliyoruz. 5-6 eksiğimiz var, bunu da belirtmek istiyorum ama oynayacaklara da güvenim tam.
Benim bugün en büyük temennim, hakemin oyunun kaderini belirleyecek bir hata yapmaması. Bu sezon canımız çok yandı. Biz kendi işimize bakacağız, kazanmak için, puan almak için elimizden ne gelirse yapacağız. Bizim amacımız ligi 5. bitirmek, hedefimiz bu
Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beşiktaş tarihine en çok forma giyen, en çok şampiyonluk yaşayan isimlerdenim. Beni bilen biliyor. Benim bir sorumluluğum var, ona göre hareket ediyorum. Bizim bugün kendimiz için puanlar almamız lazım" ifadelerini kullandı
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