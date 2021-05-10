10 Mayıs 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!

Sivasspor'da 6 eksik! F.Bahçe maçı...
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu maç öncesi 6 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

SİVASSPOR'DA 6 FUTBOLCU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı kafilesinde sakat olan 6 futbolcu yer almadı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden , , , , ve kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

, , , , , , , Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Halis Özkahya'nın 3 günde 2. F.Bahçe maçı! haberin devamı

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