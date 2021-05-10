Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı Halis Özkahya yöneteceği açıklanırken, 3 günde 2. kez Fenerbahçe maçına atanmış olacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)