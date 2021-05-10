Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu maç öncesi 6 eksik bulunuyor. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR'DA 6 FUTBOLCU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı kafilesinde sakat olan 6 futbolcu yer almadı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Samba Camara ve Erdoğan Yeşilyurt kadroya dahil edilmedi.
Sivasspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.
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