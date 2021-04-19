19 Nisan 2021, Pazartesi

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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor!

Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor!
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

’in 36. haftasında lider ’ı konuk edecek olan ’da Teknik Direktör , siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 36 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

'in 36. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek olan 'da deneyimli teknik adam 'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Deneyimli hoca , , , , , , , , , ve Sivasspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 36 resmi maçın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 20 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 37. randevusu

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 37. randevusuna çıkacak. 50 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 71 puanla lider konumda olan Beşiktaş'ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
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