Son dakika Galatasaray spor haberi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç öncesi zemin tepkisi!
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor" ifadeleriyle Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadyumu'nun saha zemininin iyi olmadığını söyleyip yetkilileri uyardı.
Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şu şöyle:
"Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor.
Biz çok büyük sıkıntılar yaşadık, hastalıklar, sakatlıklar. Bugün 9 oyuncu yok. Bazı bölgelerde hiç oyuncu yok. Sakatlık yaşarsak sıkıntı olabilir. Ziya'yı da mecburiyetten oynattık. Geçen sezon da zaman zaman kullandık, güzel işler yaptı."
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