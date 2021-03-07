07 Mart 2021, Pazar

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Son dakika Galatasaray spor haberi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç öncesi zemin tepkisi!

Çalımbay'dan zemine tepki!
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da, teknik direktör açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor" ifadeleriyle 'nun zeminine tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'nun saha zemininin iyi olmadığını söyleyip yetkilileri uyardı.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şu şöyle:

"Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış. Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor.

Biz çok büyük sıkıntılar yaşadık, hastalıklar, sakatlıklar. Bugün 9 oyuncu yok. Bazı bölgelerde hiç oyuncu yok. Sakatlık yaşarsak sıkıntı olabilir. 'yı da mecburiyetten oynattık. Geçen sezon da zaman zaman kullandık, güzel işler yaptı."

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