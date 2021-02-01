01 Şubat 2021, Pazartesi

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Tyler Boyd Sivasspor'da

Tyler Boyd transferini resmen açıkladılar!
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , 'tan 'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , 'tan 'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ABD'li futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'''umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.''

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