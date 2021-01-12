Ahmet Oğuz Sivasspor'da

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen ve sonrasında sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ahmet Oğuz'un yeni takımı Sivasspor oldu. Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı ekiple 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, ''Ailemize hoş geldin Ahmet Oğuz" ifadeleri kullanıldı.

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