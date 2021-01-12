12 Ocak 2021, Salı

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Ahmet Oğuz Sivasspor'da

Ahmet Oğuz Sivasspor'da
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

ekiplerinden , 'dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun yıllar forması giyen ve sonrasında sezon başında 'ya transfer olan 'un yeni takımı oldu. Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı ekiple 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, ''Ailemize hoş geldin Ahmet Oğuz" ifadeleri kullanıldı.

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