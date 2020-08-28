Yiğidolar lige yoğun tempoda hazırlanıyor
DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.
Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarına kampın 14. gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın da kırmızı-beyazlı ekiple ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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