30 Temmuz 2020, Perşembe

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Sivasspor 13 Ağustos’ta Bolu'da kamp yapacak

Sivasspor Bolu'da kamp yapacak
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

ekiplerinden Demir Grup , 2020/2021 sezonu hazırlıklarına 'ta 'da gerçekleştireceği kampla başlayacak.

takımlarından DG 'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Sivasspor, hazırlıkları için Perşembe günü 'da bir otelde toplanacak. Kırmızı-beyazlılara 14 Ağustos sabahı ise kamp yapacakları otelde Covid-19 PCR testi yapılacak.

Yiğidolar testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

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