30 Temmuz 2020, Perşembe
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Sivasspor 13 Ağustos’ta Bolu'da kamp yapacak
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020/2021 sezonu hazırlıklarına 13 Ağustos'ta Bolu'da gerçekleştireceği kampla başlayacak.
Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da bir otelde toplanacak. Kırmızı-beyazlılara 14 Ağustos sabahı ise kamp yapacakları otelde Covid-19 PCR testi yapılacak.
Yiğidolar testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.
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