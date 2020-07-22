22 Temmuz 2020, Çarşamba

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"Türkiye'de Emre Kılınç gibisi yok"

Türkiye'de Emre Kılınç gibisi yok
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

 Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmesi biten ve 'a transfer olan Emre Kılınç hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Özgür Sancar'a konuşan Çalımbay, "Şu anda 3 büyüklere 3 tane oyuncu gönderiyoruz. olarak başarılı bir sezon geçirdik" derken başarılı futbolcuyla ilgili ise "'de Emre Kılınç gibi bir oyuncu yok. Ben bunu Emre'ye de söylüyorum. Emre çok teknik ve hızlı bir oyuncu" dedi.
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