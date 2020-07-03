03 Temmuz 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'un yeni tip corona virüsü testi negatif!

Sivasspor Covid-19 test sonuçların�� açıkladı
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup 'da; futbolcular, teknik ekip, idari kadro ve çalışanlara 8. yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda tüm testler negatif çıktı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Sivasspor evinde yıkıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi
Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması! Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması!
Mert Hakan'dan flaş hamle! Penaltıyı kaçırdı ve... Mert Hakan'dan flaş hamle! Penaltıyı kaçırdı ve...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör