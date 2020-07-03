Sivasspor'un yeni tip corona virüsü testi negatif!

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da; futbolcular, teknik ekip, idari kadro ve çalışanlara 8. yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Kırmızı-beyazlılarda tüm testler negatif çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 8. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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