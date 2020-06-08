08 Haziran 2020, Pazartesi

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Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

ekiplerinden Demir Grup ; teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara dördüncü kez yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dördüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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