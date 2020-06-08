Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor; teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara dördüncü kez yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dördüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.











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