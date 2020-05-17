17 Mayıs 2020, Pazar

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Sivasspor'da kaleciler çalışmalarını sürdürdü

Sivasspor'da kaleciler çalıştı
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

ekiplerinden 'da kaleciler , , ve , kulüp tesislerinde kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara tarafından izin verilirken, kaleciler ise idman yaptı.

Basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kaleciler , , ve kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın iki grup halinde antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.

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