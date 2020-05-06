06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

53 puanla 'de sıralamanın zirvesinde bulunan , üç grup halinde çalışmalarına devam etti. Çalışmalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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