06 Mayıs 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

İyi ki Sivasspor'dayım

İyi ki Sivasspor'dayım
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Sivas'ın tecrübeli oyuncularından Yasin Öztekin, kırmızı-beyazlı takıma gelerek doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Sivas'ın tecrübeli oyuncularından Yasin Öztekin, kırmızı-beyazlı takıma gelerek doğru bir tercih yaptığını söyledi. Match Pr'a konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Göztepe'den ayrıldıktan sonra benimle özel olarak ilgilendi. İyi ki de gelmişim diyebilirim. Sonuç olarak şampiyonluğa oynayan bir kadronun bir parçasıyım. Başka takımlarda oynarken Sivas'a geldiğimizde zorlanıyorduk" ifadelerinin kullandı
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